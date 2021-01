Provas do Enem chegarão ao Marajó de helicóptero, com escolta da PM

Helicóptero faz viagem nesse sábado para levar provas a município marajoara (Foto:Reprodução/Agência Pará)

Graesp será acionado este sábado: Polícia Militar está responsável pela guarda dos malotes até Anajás

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) das Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) confirmou na manhã desta sexta (15) que fará o transporte dos malotes com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O carregamento será transportado na manhã deste sábado (16), para o município de Anajás, no arquipélago do Marajó, dentro da Operação Enem 2020.

A equipe do Graesp irá transportar as provas com apoio da escolta da Polícia Militar, responsável pela guarda dos malotes. A distribuição também conta com o apoio dos Correios e do Exército.

A entrega via aérea é feita por ser uma rota mais rápida e segura, visto que a viagem até Anajás de barco dura em torno de 16h, o que demandaria mais tempo e uma logística de segurança ainda maior.“Sabemos que o Pará é um Estado que apresenta peculiaridades devido a sua extensão.

Em muitas cidades só é possível o acesso através de barco ou de avião.

Em razão disso, montamos um planejamento para atender, de forma especial, o município de Anajás, que, devido a sua localização, ficaria inviável realizar o transporte das provas com segurança.

O apoio do Graesp se torna fundamental para que possamos chegar até a localidade e garantir o direito dos alunos da região a prestarem o Exame”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.Operação Enem mobiliza sete mil pessoas

Sete mil agentes do Pará estão envolvidos na logística e segurança para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2021.Nos dias da aplicação das provas, as ações começarão às 6h com o acompanhamento, em tempo real, do Centro Integrado de Comando e Controle no plenário da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em Belém.

O monitoramento será feito por representantes de todos os órgãos envolvidos na execução do Exame.Este ano, assim como nas Eleições 2020, a segurança pública do Estado implementará os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR) nos municípios de Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira. As unidades serão coordenadas pelo Centro do Centro Integrado de Comando (com informações da Agência Pará).

Por:Redação integrada de O Liberal

