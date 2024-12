Ufopa abre processo seletivo especial com 101 vagas exclusivas para quilombolas

Gratuita, inscrição ocorrerá no período de 2 a 12 de dezembro de 2024 pela Internet.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, as inscrições para o Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 2025 , que oferta 101 vagas distribuídas nos cursos de graduação da instituição, sendo 79 vagas para Santarém e 22 vagas para os campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Gratuitas, as inscrições seguem até 12 de dezembro, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico https://pseq2025.ufopa.edu.br . Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição.

A seleção será constituída de prova objetiva e discursiva em língua portuguesa a ser realizada presencialmente no dia 5 de janeiro de 2025, das 14 às 18 horas, nos municípios paraenses de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga. Para a realização da prova será obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto.

O preenchimento das vagas fixadas no PSEQ 2025 será processado com base no critério classificatório, por opção de curso, conforme distribuição de vagas por curso apresentadas no quadro I do edital de seleção, até o preenchimento das vagas fixadas, depois de concluídas todas as fases do processo seletivo.

Além de garantir vagas exclusivas para quilombolas em mais de 40 cursos de graduação, como licenciaturas e bacharelados, o PSEQ traz como novidade para 2025 a inclusão de vagas para quilombolas nas primeiras turmas de dois novos cursos da Ufopa: Medicina, com duas vagas exclusivas para quilombolas, que será ofertado em Santarém pelo Instituto de Saúde Coletiva (Isco); e Agronomia no Campus Monte Alegre, também com duas vagas exclusivas para quilombolas.

Outra novidade é a adoção do Argumento de Inclusão Regional nos processos seletivos especiais e regular, que estipula um acréscimo de 20% na nota dos candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas nos municípios que compõem a área de abrangência da Ufopa: Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Jacareacanga, Novo Progresso, Mojuí dos Campos, Placas, Prainha, Rurópolis, Terra Santa, Trairão e Uruará.

Também serão contemplados com o bônus de 20% candidatos que concluíram o ensino médio por meio de exames de proficiência, devendo o candidato comprovar na habilitação ao vínculo institucional que residiu em municípios da área de abrangência da Ufopa no período de outubro de 2021 a outubro de 2024.

Inscrição – No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar a ordem de preferência de ocupação de vaga no curso, podendo ainda indicar mais três opções, dentre os cursos oferecidos no processo seletivo. A primeira opção de curso dos candidatos terá prioridade no processamento de preenchimento das vagas para a seleção.

No processo de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas. O candidato deverá assinalar o item de Declaração de Autorreconhecimento no formulário eletrônico, e também deverá anexar ao formulário eletrônico os seguintes documentos, em arquivo único, formato BMP, JPEG, PNG ou PDF:

Declaração de Pertencimento , totalmente preenchida e assinada a próprio punho, por três autoridades quilombolas, devidamente identificadas (associação/conselho/federação quilombola), conforme modelo apresentado no anexo II do edital de seleção (até 3MB).

, totalmente preenchida e assinada a próprio punho, por três autoridades quilombolas, devidamente identificadas (associação/conselho/federação quilombola), conforme modelo apresentado no anexo II do edital de seleção (até 3MB). Autodeclaração de não conclusão de curso superior e/ou não vínculo com o Parfor, Forma Pará, Pronera e/ou não vínculo com curso de graduação da Ufopa com ingresso pelo PSEQ e PSR, conforme o modelo apresentado no anexo III do edital de seleção (até 3MB), assinada a próprio punho pelo candidato.

As declarações de devem estar com os campos totalmente preenchidos, com CPF completo das três lideranças, além do nome completo e assinatura a próprio punho de todos os representantes. Em caso de documentos com informações incompletas, a inscrição do candidato não será homologada. Não serão aceitos documentos que apresentem assinaturas digitais ou digitalizadas. Não serão aceitas declarações com datas/anos anteriores ao PSEQ 2025.

Provas – A prova objetiva e discursiva em língua portuguesa será aplicada no dia 5 de janeiro de 2025 em Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga. A abertura dos portões ocorrerá às 12h30, e, ao ingressar no local de realização das provas, o candidato deverá manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse. Após o fechamento dos portões, às 13h30, não será permitido o acesso aos candidatos aos locais de prova, em hipótese alguma.

Para a realização da prova é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto. A prova consistirá de três questões e valerá dez pontos, sendo duas questões objetivas, valendo 0,5 ponto cada uma; e uma questão discursiva, valendo nove pontos, totalizando dez. A questão discursiva deverá ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30. A bibliografia encontra-se descrita no edital de seleção, com links de acesso para os textos básicos de leitura.

Plantão de informações – O Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) da Ufopa é executado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), em conjunto com a Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) e a Comissão de Avaliação dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola (Capse).

O candidato poderá obter informações sobre o processo seletivo na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), situada na sala 349 do Bloco Modular Tapajós II, Unidade Tapajós, na Rua Vera Paz, bairro do Salé, em Santarém (PA). Mais informações pelo telefone (93) 2101-6538, e-mail pseq@ufopa.edu.br ou no endereço eletrônico www.ufopa.edu.br/proen .

Campus Alenquer

Travessa Beatriz do Valle, s/n, bairro Independência, telefone (93) 99179 2980. E-mail: alenquer@ufopa.edu.br

Campus Itaituba

Rua Universitária, s/n, bairro Maria Madalena, telefone (93) 99145-7385. E-mail: itaituba@ufopa.edu.br

Campus Juruti

Rua Vereador José de Sousa Andrade, 98, bairro São Marcos, próximo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lucia Nascimento da Silva, telefone (93) 99145-8674. E-mail: juruti@ufopa.edu.br

Campus Monte Alegre

Travessa Major Francisco Mariano, s/n, bairro Cidade Alta, telefone (93) 99147-6775. E-mail: academicacmal@ufopa.edu.br

Campus Óbidos

Avenida Prefeito Nelson Souza, s/n, bairro Perpétuo Socorro, telefone (93) 99147-7223. E-mail: obidos@ufopa.edu.br

Campus Oriximiná

Rodovia PA 254, 257, bairro Santíssimo, telefone (93) 99147-8309. E-mail: oriximina@ufopa.edu.br

Município de Jacareacanga

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto (SEMECD), na Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso s/n, bairro Santíssimo. E-mail: semecdeduca@gmail.com

Confira:

Acompanhe todo o PSEQ 2025 em https://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/quilombola/pse-quilombola-2025-2/ .

Serviço: Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 2025 da Ufopa

Inscrição: 2 a 12 de dezembro de 2024

Resultado das inscrições homologadas: 18 de dezembro de 2024

Recursos sobre homologação de inscrição: 19 a 20 de dezembro de 2024

Cartão de Confirmação de Inscrição: a partir de 2 de janeiro de 2025

Prova objetiva e discursiva em língua portuguesa: 5 de janeiro de 2025

Publicação do resultado preliminar da prova: 15 de janeiro 2025

Recursos sobre o resultado da prova: 16 a 17 de janeiro de 2025

Publicação do resultado dos recursos sobre a prova: 22 de janeiro de 2025

Resultado final do PSEQ 2025: 7 de fevereiro de 2025

Início das aulas: 3 de abril de 2025

