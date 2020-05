Publicação: 074/2020 – ADRIANO PAULO DE MOURA – CALHAS DE MOURA

Publicado dia 14 de Maio de 2020 as 11:20:07– por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

ADRIANO PAULO DE MOURA – CALHAS DE MOURA , com CNPJ n°33.383.760/0001-84, localizada na Rua: São Pedro n°132, Bairro: Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (L.A.S) , n°009/2019, através do Processo 610/2019, com a validade para 03/06/2021, para sua atividade Serviços especializados pra construção não especificados anteriormente. Fabricação de artefatos de mental (estruturas metálicas – calhas).

