Publicação: 136/2019 – MARINHO E TOCHETTO LTDA

MARINHO E TOCHETTO LTDA – Inscrito com o CNPJ: 33.015.589/0001-50, Localizada na Br 163 – Km 1094,5 – M/E – Anexo ao Posto Amazonia, Zona Rural, na Cidade de Novo Progresso -PA torna público que neste dia 21/05/2019, REQUEREU da SEMMA-NP LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA] , através do protocolo nº 739/2019, para atividade de Restaurante e Similares.

