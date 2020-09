Publicação: 175/2020 – PONTO DE ENCONTRO CONVENIENCIA E ESPETINHOS ML TURISMO

MONICA DA COSTA CERETTA – PONTO DE ENCONTRO CONVENIENCIA E ESPETINHOS ML TURISMO inscrito no CNPJ nº 36.044.167/0001-00, Av. Orival Prazeres, Bairro:Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna público que Requereu junto a SEMMA/NP a ( Autorização de Funcionamento) A.F sob nº 1087/2020 para sua atividade, Bares e outro Estabelecimentos Especializados em servir bebidas, com Entretenimento.

