Publicação: 262/2019 – Nexa Recursos Minerais S/A

Nexa Recursos Minerais S/A, CNPJ 42.416.651/0001-07 torna público que foram emitidas as licenças LP 100/2019, LI 101/2019 e a LO 102/2019 junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA-NP, destinadas à pesquisa mineral sem lavra experimental no município de Novo Progresso-PA. Fim.

