Mulher e bebê de 11 meses morrem em acidente com outros seis feridos em Breu Branco

Uma mulher de 33 anos e sua sobrinha de apenas 11 meses morreram em um grave acidente de trânsito na rodovia PA-263, em Breu Branco, sudeste paraense. O carro onde eles estavam se chocou com outro, por volta de 9h45.

Daicileia dos Reis Silva, de 33 anos e Vitória Heloísa, a bebê de 11 meses, ambas estavam vindo de Parauapebas, juntamente com uma menina uma menina de 12 anos, um menino de 4 anos e três adultos, sendo duas mulheres e um homem, todos da mesma família. Eles estavam em um carro modelo Volkswagen Santana, prata, e quando estavam passando pela ponte do Rio Mojuzinho, uma caminhonete modelo Chevrolet S10 se chocou com eles.

As duas morreram e todos os outros ficaram feridos. O motorista da caminhonete, identificado como Fernando Tavares dos Santos, alegou que estava indo para Marabá e teria tentado desviar de um buraco, colidindo de frente com a Santana, que vinha no sentido oposto. Ele ficou no local e foi atendido por uma ambulância, pois também se feriu.

O motorista da caminhonete e as demais pessoas, vítimas sobreviventes, que estavam dentro do carro Volkswagen foram encaminhadas ao Hospital Regional de Tucuruí.

Por:Caio Oliveira

