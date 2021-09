Publicação Nº 455/2021 – Weslaine Grigorio Rocha Cota de Lima

Weslaine Grigorio Rocha Cota de Lima , devidamente inscrita no CPF 841.003.972-91, tona público que requereu à SEMMA-NP, através do protocolo Nº 1194/2021, a Autorização Ambiental para Movimentação de Terra e/ou Cascalho na Fazenda Três Estados, situado na Vicinal APROGIM, km 38.5, Zona Rural de Novo Progresso -PA, com Coordenadas Lat 07° 09′ 13.74″ Long 55° 46′ 52.62″.

