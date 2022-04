Publicação N° 060/2022 – BF NUTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME – BF NUTS

BF NUTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME – BF NUTS, inscrita no CNPJ: 26.447.844/0001-79, situada na rua Espírito Santo, s/n, bairro Setor Industrial II , Novo Progresso PA , torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO), L.A.S, n°001/2022, através do processo n°009/2022, com a validade até 30/03/2024, para sua atividade, Fabricação de conservas e frutas (castanha-do-pará).

Publicado Dia 01 de Abril de 2022

