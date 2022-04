Rio Tapajós ultrapassa cota de alerta e preocupa autoridades de Santarém (PA)

Dados da Defesa Civil Municipal revelam que o nível do rio Tapajós está 21 centímetros acima da cota de alerta de 7,10 metros (Foto: Reprodução).

…

Na manhã desta quinta-feira, 31, o rio Tapajós registrou aumento no nível das águas, chegando a 7,31 metros, na régua da ANA

Em 24 horas, o nível do rio Tapajós aumentou 8 centímetros, deixando autoridades administrativas de Santarém, no oeste do Pará, preocupadas e em alerta.

Na manhã de quarta-feira, 30, uma medição da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), realizada por volta de 8h, na régua da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará CDP), apontou o nível do rio Tapajós em 7,23 metros. Já na manhã desta quinta-feira, 31, o rio Tapajós registrou aumento no nível das águas, chegando a 7,31 metros, na régua da ANA.(As informações são do Portal Santarém).

Dados da Defesa Civil Municipal revelam que o nível do rio Tapajós está 21 centímetros acima da cota de alerta de 7,10 metros. De acordo com o coordenador da COMDEC, Darlison Maia, mesmo com a enchente dos rios Tapajós e Amazonas e com as fortes chuvas que caem com frequência em Santarém, devido ao período chuvoso (inverno amazônico), o Município ainda não tem o registro de famílias desabrigadas.

“Pra chegar no ponto de famílias afetadas pela cheia, talvez se o nível do rio Tapajós chegar a 7,60 metros”, explicou Maia.

Segundo ele, a Defesa Civil está preparada para atender a população, caso seja necessário. Maia reforça que medidas emergenciais de atendimento às comunidades estão sendo traçadas pela coordenação da Comdec.

“Ainda estamos abaixo de 2009, mas a cheia já afetou comunidades do interior, comércios e residências na cidade. Muitas casas no interior, inclusive, tiveram os assoalhos levantados depois da cheia de 2009, para os donos não perderem móveis e utensílios com o alagamento. Mas quem não teve condições, está tendo transtornos”, revelou Darlison Maia.

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/17:59:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...