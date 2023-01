Publicação Nº 004/2023 – ONOFRE BALBINO GUIMARÃES

ONOFRE BALBINO GUIMARÃES , CPF 229.373.401-30, proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida localizada na Estrada Vale do XV na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LICENÇA AMBIENTAL RURAL – LAR N° 027/2022, Protocolo n° 1489/2022, com validade até 20/12/2026.

