Publicação Nº 0049- 2019 – ANDREA A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

ANDREA A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 29.802.416/0001-05, torna público que recebeu da SEMMA\NP a Licença de Operação (LO) nº 068\2018, PROCESSO nº 490\2018, para a tipologia de “atividades de atenção à saúde humana – Farmácia com atendimento ambulatorial/Comércio varejista de produtos farmacêuticos”, localizado na Av. Dr. Izaias Pinheiro, n° 894, bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

You May Also Like