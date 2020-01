Publicação Nº 010/2020- BF NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME

BF NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME , CNPJ:26.447.844/0001-79 , localizada na Rua Espirito Santo, s/n, bairro Setor Industrial II, em Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP , no dia 14 de Janeiro de 2020, a “LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO” – L.A.S, nº 001/2020 sob o Processo Nº 020/2020, para tipologia 06 Fabricação de Produtos Alimentícios (Beneficiamento de Frutas – Castanha- do Pará).

