Morre segunda vítima de ‘maníaco de Marituba’

A manicure foi hospitalizada depois de ter sido estuprada e espancada por um adolescente no dia 12 de janeiro deste ano em Marituba, na Grande Belém, no caso que ficou conhecido como o dos maníacos de Marituba.

A Jovem Jenyfer Karem Silva Martins, de 20 anos, que estava internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, região metropolitana de Belém, morreu no começou desta terça-feira (21).

