Publicação Nº 0109/2023 – VERONA & ARROIO LTDA

VERONA & ARROIO LTDA , inscrita no CNPJ: 20.334.935/0001-11, situada na Av. Jamanxim, n° 610, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação com protocolo n° 1064/2023 para sua atividade.

