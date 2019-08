Publicação Nº 0222/2019 – Nexa Recursos Minerais S/A

Nexa Recursos Minerais S/A, CNPJ 42.416.651/0001-07 iniciou pelo protocolo 1734/2019 junto à Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, processo para obtenção de Licença de Operação (LO) para pesquisa mineral com sondagem diamantada em sua área requerida junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) no município de Altamira-PA.

