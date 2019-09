Publicação Nº 0238/2019- Marilene Pereira de Melo- PASTEL & CIA

Marilene Pereira de Melo/00699030340- PASTEL & CIA , inscrito no CNPJ nº 18.481.158/0001-96 , localizada na Rua Altamira nº 284 ,Bairro Cristo Rei na cidade de Novo Progresso, RECEBEU da SEMMA-NP A.F.E. [AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL] n º 094/2019 , atraves do processo nº 764/2019 com validade até 29 de Julho de 2020 para atividade de Lanchonete,casa de Chã,sucos, Bar Restaurante, atividades como musica ao vivo, bares e outros estabelecimentos especializado em servir bebidas.

