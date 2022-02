Publicação Nº 034/2022 – Camila Sara Cardoso Brunel

Camila Sara Cardoso Brunel, CNPJ nº 45.151.253/0001-02 situada na Rua Tupy n.º 1307, no Bairro Pires de Lima CEP 68.193.000 na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA de Novo Progresso/PA, através do protocolo 380/2022, a LAS -Licença Ambiental Simplificada – para a atividade de bar e congeneres sem entretenimento.

