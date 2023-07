Publicação Nº 078/2023 – Gustavo Gaburro

Publicado dia 26 de julho de 2023, as 15:47:39 hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Gustavo Gaburro, brasileiro, pecuarista, RG Nº 7382051 PC/PA, CPF: 105.955.937-47, proprietário do imóvel rural Fazenda Estrela Dalva, torna público que RECEBEU a DLA PARA AGRICULTURA FAMILIAR com nº 007/2023 da SEMMA-NP.

You May Also Like