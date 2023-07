Renato Augusto brilha, Corinthians bate São Paulo e abre vantagem na semi da Copa do Brasil

O Corinthians saiu na frente na corrida por uma vaga na final da Copa do Brasil de 2023. Nesta terça-feira, o Timão venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal do torneio. A grande estrela do clássico foi Renato Augusto, que marcou os dois gols dos donos da casa. Do outro lado, Luciano descontou.

Com o resultado, o Alvinegro precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir a classificação. Em caso de vitória Tricolor por um tento de vantagem, o embate vai aos pênaltis. Do outro lado da chave, Flamengo e Grêmio também lutam por uma vaga na decisão.

Além disso, o Corinthians mantém o tabu de nunca ter perdido para o clube do Morumbi em Itaquera. Agora, são 11 vitórias corintianas e sete empates em 18 encontros no estádio, que foi inaugurado em 2014.

O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil está marcado para o dia 16 de agosto (quarta-feira). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília) no estádio do Morumbi.

Antes de pensar no clássico, as equipes voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians encara o Vasco no próximo sábado, pela 17ª rodada, às 18h30 (de Brasília), novamente na Neo Química Arena. Já o São Paulo receberá o Bahia, domingo, às 11 horas.

O jogo

O clássico começou bem amarrado em Itaquera. Mesmo atuando fora de casa, o São Paulo foi quem teve mais domínio da bola no início. Os visitantes, porém, encontraram dificuldades para encontrar espaços.

Assim, a primeira finalização da partida saiu apenas aos 16 minutos, em arremate de longe de Michel Araújo que passou por cima. Na sequência, Arboleda subiu mais que a defesa rival em cobrança de escanteio e cabeceou para fora.

O Corinthians, por sua vez, assustou pela primeira vez aos 32 minutos. Renato Augusto dominou na intermediária, girou para cima da marcação e bateu colocado. Atento, Rafael se esticou e defendeu a finalização do meia.

Apesar do susto, o Tricolor seguiu dominando as principais ações do embate. Aos 37, Luciano recebeu de Michel Araújo com liberdade no meio de campo e arriscou de fora. O arremate saiu fraco e parou nas mãos de Cássio. Cinco minutos depois, foi a vez de Pablo Maia tentar. O volante soltou uma pancada de longe e tirou tinta da trave.

Na volta do intervalo, o jogo animou. Com o relógio marcando apenas três minutos, o Corinthians abriu o placar. Maycon dominou na risca da grande área e ajeitou para Renato Augusto. O meia cortou para a esquerda e bateu com muita categoria, na bochecha da rede, sem chances para Rafael.

O São Paulo, no entanto, foi rápido na resposta. Com nove minutos, Juan aproveitou o vacilo de Gil e partiu livre em direção a área. O atacante, então, tocou para Luciano, que puxou para a esquerda e concluiu com força. A bola explodiu na trave, bateu no pé do Cássio e morreu no fundo da rede.

Na comemoração, o clima esquentou. Luciano deu uma voadora na bandeirinha de escanteio e irritou os torcedores. Dentro de campo, os jogadores o Timão também foram tirar satisfação com o camisa 10, que foi amarelado.

O gol animou os tricolores, que seguiram em cima em busca da virada. Aos 12, Luciano arriscou de fora e isolou. Na sequência, Nestor fez o mesmo que o companheiro. Com 27, Arboleda aproveitou a sobra na área e bateu cruzado, com perigo. Instantes depois, Luciano recebeu bom passe na entrada da pequena área e concluiu para a defesa de Cássio.

Do outro lado, o Corinthians passou a apostar, principalmente, na velocidade de Adson para tentar assustar os rivais. Os mandantes, porém, pecaram muito na construção das jogadas. Até que, aos 36 minutos, brilhou a estrela de Renato Augusto mais uma vez.

O meia recebeu um lindo lançamento de Murillo nas costas da marcação e, cara a cara com Rafael, encheu o pé para recolar o Alvinegro na frente.

Nos minutos finais, o Corinthians, empurrado pela sua torcida, apenas controlou a vantagem para confirmar a vitória. O São Paulo, por sua vez. não teve forças para reagir.

