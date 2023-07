Publicação Nº 080/2023 – SILVIO LUIZ MANFROI

Publicado dia 31 de julho de 2023, as 10:31:22 hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

SILVIO LUIZ MANFROI , inscrito no CPF nº 345.882.051-53, localizado na Rod. Br. 163, Km 1009, S/N, gleba Curua, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal De Meio Ambiente à L.O com Processo – Protocolo nº 1244/2023 com atividade autorizada para extração de argila.

