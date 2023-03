Publicação Nº 061/2026 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -“COORINGAS”

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS

CNPJ – Nº. 33.264.073/0001-40

NIRE – 15400020664

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS através do seu Presidente PAULO VICENTE MALINSKI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 30 de março de 2023.

NÚMERO DE COOPERADOS: 32 (trinta e dois) cooperados.

LOCAL: Sede da cooperativa, RUA ESPIRITO SANTO, n° 163, SETOR INDUSTRIAL III, BAIRRO NOVO PROGRESSO – PARA – CEP 68.193-000.

HORÁRIO: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2022, compreendendo;

– Balanço Patrimonial.

– Demonstrativo das Sobras e Perdas.

– Demonstração do Valor Adicionado.

– Demonstração dos Fluxos de caixa.

– Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

– Notas Explicativas. – Parecer do Conselho Fiscal.

– Carta de Responsabilidade da Administração.

Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

III. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Inclusão das Atividades Econômicas: 0115-6/00 CULTIVO DE SOJA; 0111-3/02 CULTIVO DE MILHO; 0111-3/03 CULTIVO DE TRIGO; 0119-9/05 CULTIVO DE FEIJÃO; 0151-2/01 CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE; 0141-5/01 PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO; 4692-3/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; 4683-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; 46.32-0-01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS; 01.41-5-02 – PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE FORRAGEIRAS PARA FORMAÇÃO DE PASTO; 01.61-0-01 – SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; 01.63-6-00 – ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA, OS SERVIÇOS DE SECAGEM, LIMPEZA, CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; 46.22-2-00 – COMÉRCIO ATACADISTA DE SOJA; 46.23-1-06 – COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 46.23-1-08 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 46.23-1-99 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS TAIS COMO: FEIJÃO; ARROZ; AVEIA; CENTEIO; MILHO TRIGO; 46.33-8-01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; 52.11-7-01 – ARMAZÉNS GERAIS – EMISSÃO DE WARRANT; 74.90-1-03 – SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS. Inclusão e Exclusão de Cooperados. Demais assuntos de interesse dos Cooperados

Novo Progresso (PA), 08 de março de 2023.

PAULO VICENTE MALINSKI

Presidente

Nota: Para fins de cálculo do quórum da Assembleia, a COORINGAS conta com 32 (trinta e dois associados ativos.

Publicado dia 20 de março de 2023, às 15:41:46 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...