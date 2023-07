Publicação Nº 081/2023 – Jhanis Joplim da Silva Bessa

Publicado dia 31 de julho de 2023, as 10:34:57 hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Jhanis Joplim da Silva Bessa , brasileira, pecuarista, RG Nº 6715137 PC/GO, CPF: 707.457.501-17, proprietária do imóvel rural Sitio Barreira, torna público que REQUEREU a DLA com protocolo de nº 1268/2023 da SEMMA-NP.

You May Also Like