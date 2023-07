Rony brilha, e Palmeiras goleia o América-MG fora de casa pelo Brasileirão -Foto>Reprodução

O Palmeiras venceu a segunda seguida no Brasileirão. Neste domingo, o Verdão goleou América-MG por 4 a 1, pela 17ª rodada do torneio, na Arena Independência. Os gols do triunfo foram marcados pelo zagueiro Murilo e pelos atacantes Rony (2x) e Artur. Nicolas anotou o tento do Coelho.

Com o resultado, os comandados de Abel Ferreira voltaram ao G4 do torneio. Neste momento, o Alviverde está na terceira posição, com 31 pontos.

Agora, o Palmeiras foca as suas atenções para a disputa da ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Pelo Brasileirão, o Verdão volta a campo apenas no próximo sábado, para pegar o Fluminense, às 21h, no Maracanã.

Do outro lado, o América-MG também tem compromisso no meio de semana, só que na quinta-feira, às 21h, no Estádio Independência, contra o Red Bull Bragantino, pela Sul-Americana. No torneio de pontos corridos, o Coelho encara o Bahia, às 18h30, no próximo domingo.

Nos minutos iniciais, o América-MG pressionou o Palmeiras, que tinha dificuldades em ficar com a bola. Porém, na primeira oportunidade, o Verdão conseguiu abrir o placar, aos 17 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta, Murilo desviou e venceu Mateus Pasinato.

Após o tento, os comandados de Abel Ferreira cresceram no jogo. Tanto é que, aos 25, o atacante Rony ampliou a vantagem para os visitantes. O camisa 10 aproveitou o bate-rebate e completou para o fundo do gol.

Aos 38 minutos, o América-MG descontou a desvantagem. Nicolas cobrou falta e a bola desviou em Gabriel Menino, enganando Weverton. O Palmeiras até chegou a marcar com Zé Rafael, mas o tento não valeu devido ao impedimento.

Nos acréscimos, o América-MG teve duas oportunidades de marcar. Na primeira, Pedrinho balançou a marcação e Weverton defendeu. Ao passo que na outra, Benítez serviu Mastriani, que chutou para fora cara a cara com o goleiro.

Logo no começo da segunda etapa, o Palmeiras marcou o terceiro gol no jogo. O ponta Artur, aos sete minutos, se antecipou a Mateus Pasinato e cabeceou para o fundo das redes.

Em prosseguimento à pressão, o Verdão transformou a vitória em goleada. Aos 16, Veiga lançou Rony, que não desperdiçou. Após análise do VAR, o tento foi validado.

No restante da partida, o Palmeiras passou a administrar a vantagem. Abel Ferreira, por sua vez, passou a poupar alguns titulares tendo em vista a partida contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

