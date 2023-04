Publicação Nº 087/2023 -P.R.T. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – AUTO POSTO ÁGUIA

A empresa P.R.T. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – AUTO POSTO ÁGUIA , inscrita no CNPJ nº 07.218.314/0001-04, localizado na Av. Orival Prazeres, nº 511, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PA a renovação da Licença de Operação – L.O. para a atividade de Empresa Transportadora de Produtos Perigosos, com Processo de Protocolo N° 2022/0000044424. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

You May Also Like