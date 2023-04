Publicação Nº 086/2023 – P.R.T. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

A empresa P.R.T. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – AUTO POSTO ÁGUIA , inscrita no CNPJ nº 07.218.314/0001–04, localizado na Av. Orival Prazeres, nº 511, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – L.O com processo de protocolo nº 1718,para suas atividades.

