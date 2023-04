FAB convoca voluntários – Veja Área Técnica: Especialidades e Localidades; com vaga para Novo Progresso-PA

Neste artigo vamos tratar do QOCon Tec 2023/2024, que visa contratar para o grupamento Técnico, e falar sobre as localidades e organizações militares da Aeronáutica que estão contratando. Confira a seguir a tabela completa.

Acesse a lista de especialidades, requisitos e como se inscrever aqui

Localidades com Vagas

1- ADMINISTRAÇÃO (ADM) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Belém – PA SEREP-BR Anápolis – GO Brasília – DF Novo Progresso – PA SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Florianópolis – SC Santa Maria – RS SEREP-MN Boa Vista – RR Manaus – AM Porto Velho – RO SEREP-RF Fortaleza – CE Parnamirim – RN Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP Pirassununga – SP Santos – SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 2-ANÁLISE DE SISTEMAS (ANS) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 3 – ANÁLISE DE SISTEMAS I (ANS I) – BANCO DE DADOS ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Rio de Janeiro-RJ 4 – ANÁLISE DE SISTEMAS II (ANS II) – ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF 5 – ANÁLISE DE SISTEMAS III (ANS III) – ANALISTA DESENVOLVEDOR FRONT END ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro-RJ 6 – ANÁLISE DE SISTEMAS IV (ANS IV) – ANALISTA DESENVOLVEDOR PHP ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF 7 – ANÁLISE DE SISTEMAS V (ANS V) – ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 8 – ANÁLISE DE SISTEMAS VII (ANS VII) – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 9 – ANÁLISE DE SISTEMAS VIII (ANS VIII) – SEGURANÇA CIBERNÉTICA ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF 10 – ANÁLISE DE SISTEMAS IX (ANS IX) – GERÊNCIA DE PROJETOS ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-BR Brasília – BR SEREP-SP São Paulo – SP 11 – ANÁLISE DE SISTEMAS X (ANS X) – GOVERNANÇA DE TI ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 12- ARQUITETURA (AQT) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-MN Manaus – AM SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 13- ARQUIVOLOGIA (AQV) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Belém – PA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS SEREP-MN Manaus – AM Porto Velho – RO SEREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS São José dos Campos – SP São Paulo – SP 14 – BIBLIOTECONOMIA (BIB) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-CO Canoas – RS SEREP-RF Parnamirim – RN SEREP-RJ Barbacena – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Guaratinguetá – SP São Paulo – SP 15 – BIOLOGIA (BLG) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-CO Canoas – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Parnamirim – RN SEREP-SP Campo Grande – MS São José dos Campos – SP 16 – CIÊNCIAS ATUARIAIS (CAU) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – BR SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 17 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CCO) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Bélem – PA SEREP-BR Anápolis – GO Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Florianópolis – SC Santa Maria – RS SEREP-MN Boa Vista – RR Manaus – AM Porto Velho – RO SEREP-RF Fortaleza – CE Parnamirim – RN Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP Pirassununga – SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 18 – ECONOMIA (ECO) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 19 – EDUCAÇÃO FÍSICA (EFI) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE Parnamirim – RN SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 20 – EDUCAÇÃO FÍSICA I – DEFESA PESSOAL (EFI I) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-SP Pirassununga – SP 21 – ENFERMAGEM (ENF) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Belém – PA SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Santa Maria – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP São Paulo – SP 22- ENFERMAGEM I – AUDITORIA HOPITALAR (ENF I) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-BR Anápolis – GO SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP São Paulo – SP 23 – ENGENHARIA AMBIENTAL (AMB) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Anápolis – BR SEREP-SP São José dos Campos – SP 24 – ENGENHARIA CARTOGRÁFICA (CGR) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 25 – ENGENHARIA CIVIL (CIV) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Anápolis – GO Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS Curtiba – PR SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 26- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO (CMP) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 27 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO I (CMP I) – INFRAESTRUTURA DE REDES ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 28 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO II (CMP II) – ENGENHARIA DE SOFTWARE ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP 29 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO III (CMP III) – ARQUITETURA DE SISTEMAS ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-SP São José dos Campos – SP b ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-SP São Paulo – SP 31 – ENGENHARIA DE AGRIMENSURA (AGM) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Brasília–DF SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-MN Manaus – AM 32 – ENGENHARIA METALÚRGICA (MTL) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 33 – ENGENHARIA ELÉTRICA (ELT) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-BR Brasília – DF Anápolis – GO Novo Progresso – PA SEREP-CO Canoas – RS Santa Maria – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ Lagoa Santa – MG SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 34 – ENGENHARIA ELETRÔNICA (ELN) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Curitiba – PR Canoas – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ Lagoa Santa – MG SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 35 – ENGENHARIA MECÂNICA (MEC) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 36 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PRU) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Pirassununga – SP São Paulo – SP 37 – ENGENHARIA QUÍMICA (QUI) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 38 – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES (TEL) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Curitiba – PR SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Parnamirim – RN SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 39 – ESTATÍSTICA (EST) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RJ Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Pirassununga – SP São José dos Campos – SP 40 – EVANGÉLICO (EVG) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-SP Campo Grande – MS 41 – FISIOTERAPIA (FIS) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-RF Parnamirim – RN Fortaleza – CE Salvador – BA Recife – PE SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 42 – FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (FIS I) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RF Recife – PE 43 – FONOAUDIOLOGIA (FON) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Anápolis – GO SEREP-CO Canoas – RS SEREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Pirassununga – SP São Paulo – SP 44 – HISTÓRIA (HIS) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 45 – JORNALISMO (JOR) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ Lagoa Santa – MG SEREP-SP São Paulo – SP 46 – MUSEOLOGIA (MUG) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 47 – NUTRIÇÃO (NUT) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-MN Boa Vista – RR SEREP-RJ Barbacena – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Pirassununga – SP São Paulo – SP 48 – PEDAGOGIA (PED) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-CO Santa Maria – RS SEREP-MN Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Barbacena – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS São José dos Campos – SP São Paulo – SP 49 – PSICOLOGIA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (PSA) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 50 – PSICOLOGIA CLÍNICA (PSL) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Belém – PA SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Florianópolis – SC SEREP-MN Boa Vista – RR Manaus – AM SEREP-RF Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP São José dos Campos – SP 51 – PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL (PSE) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP São José dos Campos – SP 52 – PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO (PSO) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF SEREP-CO Curitiba – PR SEREP-RF Recife – PE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP São Paulo – SP 53 – RELAÇÕES PÚBLICAS (REP) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA SEREP-BR Anápolis – GO Brasília-DF SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Florianópolis – SC SEREP-MN Boa Vista – RR Manaus – AM Porto Velho – RO SREP-RF Parnamirim – RN Recife – PE SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Pirassununga – SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 54 – SERVIÇO SOCIAL (SSO) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RF Recife – PE SEREP-RJ Barbacena – MG 55 – SERVIÇOS JURÍDICOS (SJU) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Alcântara – MA Belém – PA SEREP-BR Anápolis – GO Brasília – DF Novo Progresso – PA SEREP-CO Canoas – RS Curitiba – PR Florianópolis – SC Santa Maria – RS SEREP-MN Boa Vista – RR Manaus – AM Porto Velho – RO SEREP-RF Fortaleza – CE Parnamirim – RN Recife – PE Salvador – BA SEREP-RJ Barbacena – MG Lagoa Santa – MG Rio de Janeiro – RJ SEREP-SP Campo Grande – MS Guaratinguetá – SP Pirassununga – SP Santos – SP São José dos Campos – SP São Paulo – SP 56 – TRADUTOR INTÉRPRETE (TDI) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BR Brasília – DF 57 – TERAPIA OCUPACIONAL (TOC) ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-BE Belém – PA SEREP-CO Canoas – RS SEREP-RF Parnamirim – RN SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 58 – TECNÓLOGO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I (TTI I) – ANÁLISE DE REQUISITOS ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-SP São Paulo – SP 59 – TECNÓLOGO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III (TTI III) – DESENVOLVEDOR JAVA ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ 60 – TECNÓLOGO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IV (TTI IV) – GESTÃO EM TI ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL LOCALIDADE SEREP-RJ Rio de Janeiro – RJ

Para se inscrever basta acessar https://www.convocacaotemporarios.fab.mil.br/, selecionar o processo seletivo desejado e seguir os passos do site para realizar a inscrição. Clique aqui para baixar o edital e veja também os endereços e dados de contatos das organizações responsáveis para você tirar eventuais dúvidas.

