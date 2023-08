Publicação Nº 097/2023 – Licença Ambiental Rural – LAR /José Rodrigues de Sousa

José Rodrigues de Sousa , CPF: 218.650.352-20, proprietário do imóvel Sítio São José , torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA que concedeu a Licença Ambiental Rural – LAR Nº: 14295/2023 , com validade até 07/08/2028, para atividade de Reflorestamento, localizado no município de Trairão-PA.

