Veja a lista dos projetos de transporte no novo PAC no Pará

Com a retomada de investimentos proposta pelo novo PAC, a infraestrutura de transportes do Pará será incrementada com 18 projetos: 14 obras públicas, um investimento privado e três estudos de concessão de ativos do setor à iniciativa privada. Entre os empreendimentos, destaque para a retomada das obras na BR-163/PA e a pavimentação e construção de pontes em trechos da BR-230/PA, importante corredor logístico paraense.

No total, serão cerca de R$ 8 bilhões investidos nas intervenções listadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado, sendo R$ 6 bilhões em rodovias e R$ 2 bilhões em ferrovias. No setor ferroviário, estão previstos investimentos na Estrada de Ferro Carajás (EFC) e a elaboração dos estudos para a concessão da EF-170, a Ferrogrão.

Responsabilidade socioambiental

A Região Norte como um todo contará com R$ 21,3 bilhões em investimentos públicos e privados. Seguindo as diretrizes da gestão, todos os empreendimentos devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados.

“O programa é um pacto entre os entes federativos para impulsionarmos o desenvolvimento do país, com infraestrutura de qualidade e geração de emprego e renda. Investir na malha viária de qualidade também é fortalecer a economia e fomentar o bem-estar da população”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

As obras públicas e concessões à iniciativa privada em rodovias e ferrovias somam cerca de 300 empreendimentos e aproximadamente R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União e R$ 201 bilhões em investimentos privados.

Veja a lista de empreendimentos no estado inclusos no novo PAC:

Rodovias

Restauração da BR-155/PA – Redenção – Marabá

Adequação da BR-316/PA

Substituição de pontes de madeira – BR-230/PA

Construção de pontes na BR/230 – Altamira – Rurópolis

Construção da ponte sobre Rio Xingu – BR-230/PA

Construção da BR-422/PA

Construção da BR-308/PA

Construção da BR-230/PA – Novo Repartimento-Pacajá

Construção da BR-230/PA – Medicilândia-Rurópolis

Construção da BR-163/PA – Rurópolis

Projeto de restauração da BR 158/PA – Casa de Tábua-Redenção

Projeto de adequação do Perímetro Urbano de Marabá/PA – BR-155/222/230/PA

Projeto de duplicação da BR-222/PA

Investimentos das concessões existentes na BR-163/MT/PA – Sinop/MT-Miritituba/PA

Estudos para concessão da BR-155/158/MT/PA

Estudos para concessão da BR-163/PA

Ferrovias

Estrada de Ferro dos Carajás – EFC

Estudos para concessão da EF-170 – Ferrogrão

Fonte: DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/05:25:27

