Publicação Nº 038/2023 – A. Bergamin (Super Mercado Progresso)

Publica-se a LAS (Licenciamento Ambiental Simplificado) N°209/2023 junto a SEMMA /NP (Secretária Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – PA) do empreendimento A. Bergamin (Super Mercado Progresso)– CNPJ: 33.637.428/0001-07 – Localizado na Rua Altamira – No 590 – Bairro: Cristo Rei – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000.

