Publicação Nº 100/2023 – LUIZ T H GUERRA LTDA – CASA DA CERVEJA

LUIZ T H GUERRA LTDA – CASA DA CERVEJA , inscrita no CNPJ: 27.427.207/0002-84, situada na rua 07 de Setembro, s/n°, bairro Vista Alegre, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a A.F.E (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL), através do processo n° 753/2023, em 18/04/2023 para sua atividade.

You May Also Like