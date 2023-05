Publicação Nº 117/2023 – EDUARDO BEZERRA DA SILVA

EDUARDO BEZERRA DA SILVA – CNPJ N° 11.778.671/0001–02, localizado na Rua do Cachimbo, n° 121, BAIRRO JARDIM PLANALTO, EM NOVO PROGRESSO (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , através do protocolo n° 795/2023, em 26/04/2023 para a sua atividade.

