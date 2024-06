Publicação Nº 131/2024 – JM POSTO DE MOLAS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

JM POSTO DE MOLAS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ: 07.445.592/0001-02, situada na Rua Santa Anastácio, n° 1948 , bairro Bela Vista, Novo Progresso-PA ,torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da L.O n° 123/2017 com protocolo n° 1154/2023 para sua atividade.

You May Also Like