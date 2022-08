Publicação Nº 179/2022 – P C FARIAS COMÉRCIO – MECÂNICA MUNDIAL

P C FARIAS COMÉRCIO – MECÂNICA MUNDIAL, inscrito no CNPJ nº 19.829.292/0001-06, localizado na Rua José Lazaro Bubola, s/n, Bairro Comunidade Alvorada da Amazônia, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu à SEMMA/NP a L.I.O, Processo Nº 1257/2022 para Serviço de Usinagem, Tornearia e Solda.

