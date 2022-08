Sespa confirma primeiro caso de varíola dos macacos em Santarém

Teste positivo de varíola dos macacos — Foto: Reprodução/EPTV

Conforme informações divulgadas pela Sespa, um segundo caso foi confirmado em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou nesta quarta-feira (17) o primeiro caso de varíola dos macacos em Santarém, oeste do Pará. O diagnosticado está em isolamento domiciliar, assim como sua rede de contatos.

Segundo a secretaria, o Pará tem quatro casos confirmados de Monkeypox, sendo 2 na capital do estado, 1 em Ananindeua e 1 também em Santarém.

O acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais. A Sespa ressalta que os casos confirmados são importados de outros estados e que não há transmissão local.

A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama.

Casos no Pará

No estado, ao todo foram 12 casos da doença descartados.

Parauapebas – 6 casos

Santarém – 2 casos

Paragominas – 1 caso

Salinópolis – 1 caso

São Miguel do Guamá 1 caso e Belém 1.

Casos suspeitos

Cerca de 11 casos suspeitos seguem em investigação, notificados por: Parauapebas com 1 caso, Santarém 4, Ananindeua 2, Belém 3 e São Miguel do Guamá 1.

O que é a varíola dos macacos?

Varíola dos macacos representa ao menos três riscos de promover estigmas e ameaças, apontam pesquisadores — Foto: GETTY IMAGES

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada.

A transmissão pode ocorrer pelas seguintes formas:

Por contato com o vírus – com um animal, pessoa ou materiais infectados, incluindo através de mordidas e arranhões de animais, manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos feitos de animais infectados. Ainda não se sabe qual animal mantém o vírus na natureza, embora os roedores africanos sejam suspeitos de desempenhar um papel na transmissão da varíola às pessoas;

De pessoa para pessoa: pelo contato direto com fluidos corporais como sangue e pus, secreções respiratórias ou feridas de uma pessoa infectada, durante o contato íntimo – inclusive durante o sexo – e ao beijar, abraçar ou tocar partes do corpo com feridas causadas pela doença. Ainda não se sabe se a varíola do macaco pode se espalhar através do sêmen ou fluidos vaginais;

Por materiais contaminados que tocaram fluidos corporais ou feridas, como roupas ou lençóis;

Da mãe para o feto através da placenta;

Da mãe para o bebê durante ou após o parto, pelo contato pele a pele;

Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infecciosas, o que significa que o vírus pode se espalhar pela saliva.

(Com informações do g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022

