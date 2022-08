Flamengo bate Athletico-PR com golaço de Pedro e espera por São Paulo ou América-MG na semi

(Foto:Reprodução) – Deu Flamengo no duelo de rubro-negros nas quartas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo foi a Curitiba e bateu o Athletico-PR por 1 a 0 e ficou com a vaga nas semifinais.

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Pedro, de voleio, aos 11 do segundo tempo.

O Flamengo vai enfrentar na disputa por uma vaga na final o vencedor do duelo entre São Paulo e América-MG. No jogo de ida, no Morumbi, deu São Paulo 1 a 0. O jogo de volta será nesta quinta-feira, no Independência, em Belo Horizonte.

A etapa inicial na Arena da Baixada foi equilibrada. O Athletico adotou uma postura diferente daquela do jogo de ida no Maracanã e procurou marcar mais a saída de bola e dificultar a vida do Flamengo. Com muita movimentação e a recomposição bem executada, além de muitas faltas, o Furacão conseguiu bloquear as ações do adversário.

O Flamengo tinha dificuldades na criação de jogadas tanto pelo meio como pelos lados do campo. Mas o time começou a se acertar em campo a partir dos 35 minutos e teve as melhores chances do primeiro tempo.

Aos 38, Gabigol recebe na direita e levanta na área. Na altura da marca do pênalti, Arrascaeta e Pedro estavam sem marcação, mas o uruguaio não conseguiu bom cabeceio e perdeu a chance.

Três minutos depois, Rodinei se infiltrou pelo meio e tocou para Arrascaeta que deu de primeira para Gabigol. O camisa nove arriscou de fora da área e Bento teve de se esticar para espalmar para a linha de fundo.

O esforço do primeiro tempo cobrou seu preço e o Furacão não voltou com o mesmo ímpeto. O Fla, que já era melhor desde o final da etapa inicial, passou a dominar as ações ofensivas e a espremer o Athletico em seu campo.

Depois de quase abrir o placar num chute de Arrascaeta, aos 10, que Bento defendeu, o gol do Mais Querido saiu no minuto seguinte. E foi um golaço. Bola de pé em pé até que Rodinei avançou pela direita e cruzou para Pedro acertar de voleio e abrir o placar.

O Athletico foi para cima e passou a pressionar o Flamengo em busca do empate, mas deixava a retaguarda aberta. Aos 29, Gabigol perdeu a chance de matar o jogo ao desperdiçar uma chance incrível. Pedro fez grande jogada, entrou na área e tocou para o camisa nove só completar para o gol, mas ele acertou a trave.

No final deu Flamengo, que soube suportar a pressão e administrar a vantagem no placar.

(Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Marcelo Cortes/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 18/08/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...