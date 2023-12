Publicação Nº 179/2023 – K F DO NASCIMENTO LTDA/AÇOUGUE NOVILHA GORDA

K F DO NASCIMENTO LTDA – AÇOUGUE NOVILHA GORDA inscrita no CNPJ Nº51.914.535/0001-09, localizado na AV. Jamanxim, n° 788, Quadra 218 Lote 12, Bairro Rui Pires de Lima em Novo Progresso/PA, torna-se público que RECEBEU da SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO (L.A.S) nº 027/2023, através do protocolo Nº 1422/2023, em 05/09/2023, com vencimento para 02/10/2025, para sua atividade comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- mercados mercearias e armazéns.

Publicado dia 2 de dezembro de 2023

