Publicação Nº 192/2023- Zeno Capra

Zeno Capra , brasileiro, pecuarista, RG Nº 6954835 PC/PA, CPF: 427.482.200-87, proprietário do imóvel rural Sitio Alegre, torna público que REQUEREU a DLA através do protocolo nº 1637/2023 da Secretaria Municípal de Meio Ambiente de Novo Progresso-PA – SEMMA-NP.

