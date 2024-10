Publicação Nº 215/2024 – E C F DOS SANTOS

A Empresa E C F DOS SANTOS , CNPJ no 15.731.443/0001-20, sede na rua trindade, 759, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso/PA, Torna público que REQUEREU junto á SEMMA/NP a LAS, através do protocolo no 1354/2024 em 20/08/2024: para suas atividade.

Publicado Dia 24 de outubro de 2024

