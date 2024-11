Publicação Nº 223/2024 –COOPERATIVA DOS MINERADORES DO VALE DO GUAPORÉ

COOPERATIVA DOS MINERADORES DO VALE DO GUAPORÉ -, CNPJ 36.983.022/0001-66, torna público que deu entrada junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – SEMMA/NP, na Licença Prévia-LP Licença de Instalação- LI e a Licença de Operação- LO protocolo nº 1836/2024 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

