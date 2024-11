Foto: Reprodução | Francielbe Dias é acusado de matar a jovem Jéssica Luana no início da tarde desta terça-feira (12).

Ex-presidiário, Francielbe Dias, acusado de esfaquear Jéssica Luana em um hotel no centro de Itaituba-PA, deixou a clínica terapêutica Renascer há cerca de três meses, onde realizava tratamento de reabilitação. A informação foi confirmada pelo administrador da clínica, Luís Noia. Em vídeo divulgado após a saída de Francielbe, Noia esclareceu o ocorrido e pediu à população que evitasse atender a qualquer solicitação feita por ele.

Informações recebidas pelo Giro apontam que o acusado havia deixado o presídio recentemente, onde cumpria pena por agressão com base na Lei Maria da Penha. Francielbe é descrito como uma pessoa violenta, com histórico de prisões.

O crime foi descoberto após populares ouvirem gritos vindos de um apartamento e acionarem a polícia. Ao entrarem no local, os agentes encontraram Francielbe com roupas ensanguentadas, aparentando confusão e fazendo declarações desconexas sobre o ocorrido. Ele indicou à guarnição que Jéssica estava morta no banheiro. No local indicado, a equipe encontrou a vítima caída no chão, despida e coberta de sangue, sem sinais de vida. O quarto e o banheiro apresentavam sangue espalhado, pia e vaso sanitário quebrados e tufos de cabelo dentro do vaso.

Familiares de Jéssica afirmaram que ela era cliente de Francielbe e negaram qualquer envolvimento amoroso entre os dois.

Homem preso por assassinar mulher em Itaituba deixou clínica de reabilitação há poucos meses Leia mais https://t.co/rH7iesoxpx pic.twitter.com/q4WNWoYfN8 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 12, 2024

LEIA TAMBÉM

Mulher é assassinada a facadas após companheiro descobrir troca de mensagens, em Itaituba | PA

Fonte: Giro Portal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/15:24:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...