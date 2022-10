Publicação Nº 253/2022 – FAQUETI & FILHOS LTDA

A empresa FAQUETI & FILHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.975.876/0001-00, localizado na Av. Dr. Isaias Antunes Pinheiro, s/n, Bairro Scrimim, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – L.O. nº 054/2018 para a atividade de Comércio e Reparação de Veículos Auto Motores, Usinagem Tornearia e Solda, com Processo de Protocolo N° 714/2022.

