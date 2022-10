Publicação Nº 271/2022 – B T CRUVINEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

B T CRUVINEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA , localizado na Rua 30 de Outubro, Lote 09, Quadra 288 em Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 17.268.078/0001-94, torna público que obteve junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Renovação da Licença de Operação nº 1001/2022, com validade até 05/10/2026, para atividade de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo.

