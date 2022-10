Bolsonaro e Lula se enfrentam em último debate nesta sexta-feira

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem, na noite desta sexta-feira (28), o último debate antes do segundo turno das eleições. (Foto:Reprodução)

O encontro acontece no limite do prazo permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral para confrontos entre candidatos no rádio e na televisão, que não podem ultrapassar a meia-noite.

Os dois presidenciáveis devem dedicar a sexta-feira à preparação para o debate, que ocorre às 21h30 na Rede Globo, com cinco blocos – dois deles voltados a temas livres, dois com assuntos pré-determinados e o último deles para considerações finais.

*Lula já está focado no debate desde quinta-feira (27), quando deu apenas uma entrevista a uma rádio e passou o restante do dia, em que comemorou 77 anos, nos preparativos.

*Já Jair Bolsonaro aproveitou o prazo final determinado pela Justiça Eleitoral para comícios e promoveu dois atos no Rio de Janeiro.

Na manhã de quinta-feira, fez uma carreata na Baixada Fluminense, de Belford Roxo a São João de Meriti. À tarde, realizou o último comício de campanha no bairro de Campo Grande, o mais populoso da cidade do Rio.

Assim como aconteceu no debate da Band, o confronto na Globo vai exigir estratégias dos candidatos nos blocos de temas livres. Serão 15 minutos para cada um deles, que terão que administrar o tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

O analista da CNN Gustavo Uribe apurou que Lula e Bolsonaro devem ter a economia como tema primordial, na tentativa de atrair o eleitor indeciso, especialmente da classe média.

Segundo a apuração de Uribe, Lula conta com a ajuda da consultora Olga Curado, com uma atenção especial ao gestual para parecer seguro e calmo.

O petista também pretende apresentar respostas mais contundentes a questionamentos de Bolsonaro sobre corrupção.

Já Bolsonaro deve se reunir com os filhos Carlos Bolsonaro, que cuida da estratégia de mídia digital, e também Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha.

O presidente deve abordar especialmente a economia e reforçar os ataques sobre corrupção contra Lula.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/10/2022/07:05:53

