Publicação: Nº 340/2021 – A empresa SERGIO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

A empresa SERGIO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ: 19.241.362/0001-00 e inscrita sob a inscrição estadual nº 15.429.989-8 localizada na Rodovia BR 163, KM 226, Vicinal Civiero, Vila Isol, Novo Progresso, estado do Pará, torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Operação (LO) de nº 006/2020, válida até 17/02/2024, conforme o processo n° 1207/2019, na data de 17/02/2020, para exercer a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

Publicado dia 09 de Abril de 2021

