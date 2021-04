Pará recebe mais de 115 mil doses de vacinas contra Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O envio será feito a partir deste sábado (10), por via terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Boa notícia para começar o dia: na madrugada desta sexta-feira (09), o Pará recebeu mais um lote com 116.200 doses de vacina, sendo 52.200 da CoronaVac/Sinovac, imunizante desenvolvido no Brasil pelo Instituto Butantan, e 64.000 da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

