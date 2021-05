Publicação: Nº 353/2021 – ANTONIO JOSÉ DE FREITAS

A empresa ANTONIO JOSÉ DE FREITAS, com CNPJ n° 23.730.289/0001-08, localizado no bairro Santa Luzia, rua das Flores, n°89 , Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S) , através do protocolo 723/2021, em 04/05/2021 para sua atividade.

You May Also Like