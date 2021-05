Publicação: Nº 352/2021 – ADMAR GOBBI EIRELI

A empresa ADMAR GOBBI EIRELI, com CNPJ n° 19.339.287/0001-07, localizada na RODOVIA BR 163/PA, KM 324, SENTIDO CUIABÁ-SANTARÉM, M/D, ZONA RURAL, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a Licença de Instalação e Operação (L.I.O.), com n° de protocolo 242/2021, para sua atividade.

