Publicação Nº 471/2021 – W.B. COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

W.B. COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME , CNPJ nº 287.03.642/0001-76, situada na RODOVIA BR 163, KM 1120 , s/n, na comunidade de Santa Julia, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA de Novo Progresso/PA, através do protocolo nº 1389, as licenças; Prévia – LP, de Instalação -LI , licença de Operação -LO e autorização para funcionamento -AF, para a atividade de Industria Madeireira.

