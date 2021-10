Polícia Rodoviária Federal recupera veículo roubado e apreende documento falso em Santarém

O condutor e o veículo recuperado foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. Ele deve responder por crime de receptação. Por g1 Santarém — PA 09/10/2021 11h22 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, o condutor também apresentou um documento com indícios de adulteração e informou que comprou o veículo por R$ 20 mil há 3 semanas e achava que era “finan”.

Durante a identificação veicular, a equipe da PRF constatou adulteração de todos os elementos identificadores do veículo. O carro foi roubado em Goiânia (GO) no ano de 2015.

Em deslocamento na zona urbana de Santarém, oeste do Pará, na noite de sexta-feira (8), policiais rodoviários federais realizaram abordagem a um Honda Civic de cor branca, que transitava na Av. Magalhães Barata, e após verificação das informações no sistema, foi constatado que era um carro roubado.

